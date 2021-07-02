臨近小暑日漸升溫　天文台今發酷熱警告　下周二起連落6日雨

今日(2日)天氣酷熱，全港多區錄得高溫，天文台於上午11時15分發出酷熱天氣警告，多區錄得氣溫上升至攝氏32度或以上，預料未來兩三日本港天氣持續酷熱。而下周三(7日)雖然為二十四節氣的「小暑」，但下周二(6日)起將會連落6天雨，市民外出記得帶定遮。

天文台「最高氣溫」數據，截至今日上午11時，多區錄得氣溫上升至攝氏32度或以上，包括全港最熱的坪洲錄得攝氏33.2度的高溫，緊隨其後的西貢區氣溫亦高達攝氏33.1度。另有多區氣溫高於攝氏32度，如黃大仙、上水、大美督等地區。

根據最新9天天氣預報，本港未來3日(3日至5日)大致天晴酷熱，氣溫介乎攝氏29至34度。下周二(6日)起天氣稍為轉涼，惟最高氣溫仍達攝氏32度，並連落六日雨，其中下周二、下周三(7日)兩日更恐有雷雨。下周五(9日)至周末起再見陽光，但仍有一兩陣驟雨，氣溫介乎攝氏28至32度。

受高空反氣旋正覆蓋廣東沿岸及南海北部影響，天文台預測本港今日部分時間有陽光及炎熱，亦有一兩陣驟雨，吹和緩南至西南風，展望周末期間日間酷熱，下周初驟雨增多。