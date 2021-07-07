熱帶氣旋逐漸遠離　天文台指適當時候會取消1號風球

1號戒備信號仍然生效，表示有一股熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。天文台表示，該熱帶低氣壓已開始遠離香港，並即將在海南島登陸，1號風球會在今日(7日)維持一段時間，當該熱帶低氣壓對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。

在今早10時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南約610公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，移向海南島一帶。

本港昨日(6日)受兩股熱帶氣旋夾擊，天文台遂於昨晨4時15分發出1號戒備信號，惟兩熱帶氣旋未有進一步增強，其中一個更減弱為低壓區。而在上午8時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南約580公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，移向海南島一帶。

天文台表示，受到該熱帶低氣壓相關的外圍雨帶影響，珠江口一帶仍然間中有驟雨、雷暴及狂風。預測今日大致多雲，間中有驟雨及狂風，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，吹和緩至清勁東至東南風，初時高地間中吹強風；展望明日(8日)驟雨減少，部分時間有陽光，周五及周末(9、10日)期間大致天晴及酷熱。