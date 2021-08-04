「盧碧」逐漸遠離　1號風球將維持一段時間　未來數天有狂風驟雨

天文台今晨(4日)4時20分改發1號戒備信號，位於南海北部的熱帶低氣壓已命名為「盧碧」。天文台指盧碧雖有迹象增強，但按照現時預測路徑會繼續遠離香港，1號風球會維持一段時間，當盧碧對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。而與盧碧相關的雨帶仍會在未來數天，間中為香港帶來驟雨及狂風，海面會有湧浪。

在上午9時45分，盧碧集結在香港之東南約190公里，預料向東北偏東移動，稍後轉向東北方向，時速約10公里，橫過廣東沿岸海域。

天文台在上午10時錄得氣溫攝氏30度，相對濕度78%，過去1小時京士柏錄得的平均紫外線指數是3，強度屬於中等。預測今日(4日)短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後驟雨較多及有狂風，局部地區有雷暴，最高氣溫約攝氏31度，吹和緩至清勁北至西北風，初時高地間中吹強風，海有湧浪，展望明日(5日)風勢頗大，間中有大驟雨及狂風，海面有湧浪，隨後一兩日仍然間中有驟雨。

另外，澳門氣象局在今日清晨5時改發一號風球，預料一號風球將在日間維持。