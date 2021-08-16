青朗公路巴士撼客貨車尾　車長重創送院不治

青朗公路發生奪命交通意外，今日(16日)凌晨零時，一名男子駕駛客貨車載同一名男乘客，經由元朗前往青衣，駛至青朗公路往汀九橋之際，疑因「壞車」，司機遂將車停在快線，召喚拖車服務，並打開客貨車尾門，以及取出膠桶擺放車尾後方路面，示意其他駕駛者留意。

約數分鐘後，一輛962B路線、行走屯門置樂花園至銅鑼灣摩頓臺的雙層城巴駛至，當時車上載有約10多名乘客，城巴車頭撼向客貨車的尾冚位置，客貨車車尾門直插巴士駕駛室；巴士擋風玻璃毀爛，客貨車被撞至車頭掉轉方向，尾門亦嚴重損毀。巴士上乘客俱無受傷，惟車長被發現頭部流血，不省人事，乘客即時報警求助。車長其後由救護車送院搶救，惜終告傷重不治，客貨車司機及乘客無恙，在場協助警方調查意外原因。

據了解，事發時客貨車司機發現其車突然「無法入波」，遂停車即時求救，詎料釀成意外。運輸署於零時35分宣布因交通意外，由屯門公路往九龍方向、通往青朗公路汀九橋的支路，目前全線已封閉，受影響巴士路線須改道；至凌晨4時許，意外現場全線已解封，交通回復正常。