酷熱警告生效慎防中暑　19間臨時避暑中心開放

天氣炎熱，天文台於今日(22日)發出酷熱天氣警告，並提醒市民需預防中暑，避免長時間在戶外活動。而勞工處亦提醒僱主，應評估僱員中暑的風險，採取有效預防措施。衞生署衞生防護中心則提醒進行戶外活動的人士需預防中暑及曬傷。同時，民政事務總署現正開放19間臨時避暑中心供有需要人士使用。

因應酷熱天氣警告生效，民政事務總署開放了19間臨時避暑中心，包括西營盤社區綜合大樓、銅鑼灣社區中心、華貴社區中心、灣仔活動中心、紅磡社區會堂、茜草灣鄰里社區中心、石硤尾社區會堂、慈雲山(南區)社區中心、梁顯利油麻地社區中心、東涌市政大樓地下大堂、葵盛社區會堂、祥華社區會堂、景林鄰里社區中心、隆亨社區中心、大埔社區中心、梨木樹社區會堂、蝴蝶灣社區中心、朗屏社區會堂及天耀社區中心。

臨時避暑中心將開放至今晚10時，惟酷熱天氣警告於下午4時30分後仍持續，臨時避暑中心(除離島區的中心外)則會開放至明早(23日)8時。

勞工處表示，僱主應採取預防措施以免僱員中暑等，例如可提供清涼飲用水、架設臨時設施遮擋陽光等，並提供有蓋及通風良好的空間供僱員休息，僱員亦需定時喝水及留意身體狀況。

據長者安居協會「一線平安鐘」服務人次統計，今日截至早上6時為止，共有56人次使用該服務。當中11人需送院治療，主要為發生心不適及氣促狀況。