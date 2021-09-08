康森襲港明日或掛1號波　另一超強颱風燦都周六闖港800公里

熱帶風暴「康森」會在未來數天進入「升呢」為強烈熱帶氣旋，並於香港以南至西南約500公里範圍掠過，天文台今早(8日)11時45分發出特別天氣提示，指會考慮在明日(9日)日間發出1號戒備信號。康森會在周五(10日)影響廣東沿岸，該區風勢較大，同時會有狂風驟雨及雷暴；另一超強颱風「燦都」會在周六(11日)早上闖入本港800公里範圍。

按照現時預測路徑，康森掠過本港後會橫過南海，之後大致移向海南島。此外，超強颱風燦都現時位於西北太平洋，會在未來兩三日大致移向台灣及呂宋海峽，隨後有可能進入南海東北部並與康森出現相互作用。兩個熱帶氣旋的移動路徑及發展仍存變數，天文台會密切監察其動向。

正午12時，強烈熱帶風暴康森集結在馬尼拉以南約40公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過呂宋，進入南海中部。同時，超強颱風燦都集結在台北之東南約1,470公里，預料向西移動，時速約15公里，大致移向台灣及呂宋海峽。

天文台於正午12時錄得氣溫33度，相對濕度63%；而京士柏於過去1小時，錄得的平均紫外線指數是10，代表強度屬於甚高。預測今日大致天晴及酷熱。吹輕微至和緩偏東風。展望明日天氣酷熱，稍後局部地區有雷暴，周五驟雨較多，風勢較大，周末期間短暫時間有陽光及有雷暴。