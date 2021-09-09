雙風逼港　天文台擬今午掛一號波

兩股熱帶風暴正逐步逼近本港。天文台表示，熱帶氣旋「康森」今早(9日)進入南海中部，並在未來一兩日橫過南海，於香港以南至西南約600公里外掠過，大致移向海南島一帶。天文台會在今日下午考慮發出一號戒備信號。康森可能與另一熱帶氣旋「燦都」出現相互作用，使其隨後路徑存在變數。此外，現時位於西北太平洋的燦都會在未來一兩日大致移向台灣及呂宋海峽一帶，隨後有可能進入南海東北部。天文台會密切監察其動向。

在上午10時，康森集結在西沙以東約610公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中部；同時，燦都集結在高雄之東南約1120公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向台灣及呂宋海峽一帶。

今日上午9時，天文台錄得氣溫攝氏30度，相對濕度66%；京士柏過去1小時，錄得的平均紫外線指數是2，代表強度屬於低。酷熱天氣警告現正生效，市民應慎防中暑，多補充水分。

預測今日大致天晴及酷熱，最高氣溫約攝氏34度，稍後局部地區有驟雨及雷暴，吹輕微至和緩東至東北風。展望明日(10日)有狂風雷暴，周末期間短暫時間有陽光及有雷暴。