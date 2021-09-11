酷熱警告生效元朗公園錄36.2°C　明續炎熱上水料38°C冠全港

高空反氣旋正為華南帶來酷熱的天氣，高溫觸發的驟雨正影響廣東內陸。本港方面，今午(11日)大部分地區氣溫上升至攝氏34度或以上，天文台於下午4時20分發出酷熱天氣警告，提醒市民應慎防中暑及補充水分。民政事務總署今晚將開放19間夜間臨時避暑中心，供有需要人士入住，時間由晚上10時30分至明早(12日)8時。

根據天文台分區天氣，截至今午4時20分，天文台錄得氣溫攝氏33.4度高溫，本港多處地區氣溫上升至逾攝氏34度，其中全港最熱的元朗公園高見攝氏36.2度，其次是上水及九龍城，分別錄得攝氏36度及35.8度。本港酷熱天氣將持續至明日，其中上水區連續兩日錄得高溫，預測明日最高氣溫達攝氏38度。

天文台於下午4時錄得氣溫攝氏33度，相對濕度63%；京士柏於過去1小時錄得的平均紫外線指數是3，代表強度屬於中等。

預測今日局部地區有驟雨，早晚大致多雲及有一兩陣雷暴，明日日間大致天晴酷熱，市區最高氣溫約攝食34度，新界再高兩三度，吹輕微至和緩偏西風，海面有湧浪。展望隨後兩三日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。