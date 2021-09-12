環保署料未來兩日空氣污染嚴重　中秋節有驟雨最高32°C

酷熱天氣警告現正生效，在今日(12日)下午1時，天文台錄得氣溫攝氏33度，相對濕度百分之68。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是8，強度屬於甚高。多區氣溫熱爆，其中沙田、跑馬地、元朗公園及大美督更錄得攝氏36度。另外，環保署自昨日（11日）起持續錄得比正常為高的空氣污染水平，預測今午稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達致「嚴重」水平，未來兩日空氣污染仍會處於較高水平。

天文台預測本港今日天氣大致天晴，日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高兩三度。稍後局部地區有驟雨及雷暴，吹和緩偏西風，海面有湧浪；最高紫外線指數大約是11，強度屬於極高。一年容易又中秋，天文台預測當日(21日)最高氣溫攝氏32度，吹東風3至4級。短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；顯著降雨概率預報是低。

高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。在中午12時，超強颱風燦都集結在台北之東南偏東約100公里，預料向北移動，時速約22公里，橫過台灣以東海域。同時，熱帶風暴康森集結在峴港之東南約110公里，預料向西緩慢移動，移向越南中部並減弱。

環保署表示，受熱帶氣旋燦都的下沉氣流影響，本港今日天氣酷熱，和緩西風帶來一股較高區域背景臭氧及粒子污染水平的氣流，同時不利空氣污染物擴散。日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

根據天文台香港九天天氣預報，廣東沿岸未來數天風勢微弱，天氣炎熱，有幾陣驟雨，預料本周中後期該區驟雨較多。環保署亦預料在風勢增強之前，本港的空氣污染仍會維持在較高的水平。