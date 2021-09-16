天氣異常　將軍澳冰雹夾雷雨瀉下　天文台料短期內續受影響

受高溫觸發的驟雨及雷暴影響，本港短期內局部地區雨勢較大。天文台在今日(16日)下午1時6分發出局部地區大雨提示，指西貢區的將軍澳的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。另外，天文台表示，在下午1時左右，將軍澳有冰雹報告，預料本港在短期內可能繼續受冰雹影響。市民出門小心「中頭獎」！

此外，網上有居於將軍澳的市民發片聲稱其位置出現冰雹，從片段可見，發片者所處位置出現大雨，片中亦可見有冰雹參雜於其中。而東網記者於下午1時許在坑口站視察，可見站外不但滂沱大雨，更有一顆一顆冰雹落於地上。

雷暴警告現正生效。在上午8時，天文台錄得氣溫攝氏29度，相對濕度82%；京士柏過去1小時，錄得的平均紫外線指數是0.4，代表強度屬於低。天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。預測今日大致多雲。日間部分時間有陽光及炎熱。最高氣溫約攝氏32度，稍後局部地區有驟雨及雷暴，吹和緩偏西風。展望未來兩三日部分時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨。

另外，在今日上午8時，強烈熱帶風暴「燦都」集結在濟州之西南偏南約370公里，預料向偏北方向移動，時速約8公里，橫過東海北部。