天文台錄34°C破最熱追月紀錄　上水36.1°C熱爆全港

中秋過後未入秋，追月天氣熱到融！天文台表示，今日(22日)下午4時錄得最高氣溫攝氏34度高溫，打破2008年的最高攝氏33.8度，成為有紀錄以來最熱追月。此外，京士柏下午4時錄得的平均紫外線指數是4，強度屬於中等，酷熱天氣警告現正生效，市民外出記得慎防中暑，見字飲水。

根據分區天氣顯示，本港另有9區亦錄得超過攝氏34度的最高溫度，其中，上水高達攝氏36.1度，熱爆全港；其次是青衣，錄得攝氏35.1度；而元朗公園及大隴亦錄得最高攝氏34.8度。

此外，位於南海南部的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來數日影響廣東沿岸，該區雲量較多，有幾陣驟雨，天文台預料該偏東氣流會在下周初逐漸緩和，華南地區天色較為明朗。

據天文台天氣預報，本港未來9日期間氣溫介乎攝氏26至32度，其中8日都有驟雨。在明日至下周二(23至28日)大致多雲，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，最高氣溫達攝氏32度，而下周日(26日)局部地區會有雷暴；隨後3日最高氣溫仍維持攝氏32度，其中，下周三(29日)大致天晴，而驟雨會在隨後2日又到，部分時間有陽光。