跑馬地棚架倒塌　釀1死1傷　2車被壓毀　

跑馬地發生棚架倒塌意外。天文台今早(8日)發出三號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。早上10時16分，樂活道一幢大廈外牆的巨型棚架疑不敵強風吹襲倒下，墮下的棚架阻礙來回行車線，部分棚架跌落山坡及鄰近屋苑平台。有兩輛汽車駛經被棚架壓着被困。救援人員救出兩名被困司機，其中一名43歲外籍司機手傷送醫，另一名姓麥(40歲)司機經檢查後拒絕送院。另外，現場5男2女工人在意外後一度失去聯絡，未知是否被棚架活埋，消防派出坍塌搜救專隊到場協助搜索。

至中午近12時，搜救隊伍在意外現場救出兩名女工，其中一名姓魏(55歲)女工受傷昏迷，緊急由救護車送院，惜搶救後最終不治，另一名姓李(57歲)女工則仍然清醒，經救護員檢驗後拒絕送院。其餘5名男工人其後亦能取得聯絡，幸皆安全無恙。

據附近大廈「天眼」拍到冧棚架一刻，事發前，樂活道的山坡樹木被強風吹拂搖晃，涉事大廈的棚架突然猶如山泥傾瀉倒下，樂活道來回方向均有一汽車駛至，即時被棚架活埋。棚架竹枝折斷，尼龍網亦被扯爆，揚起一大片塵土。另外，網上流傳圖片，懷疑是被壓的汽車擋風玻璃遭棚架壓毀，玻璃呈「蜘蛛網」狀爆裂。運輸署宣布，因棚架倒塌，樂活道(來回方向)近比華利山的全線現已封閉。

據悉，涉事工程的承建商是華營建築有限公司，今次工人在狂風暴雨下「搵命博」引起全城關注。香港建造業總工會發出聲明，對於今次意外深表遺憾，並對死者家屬致以深切慰問，而建造業關懷基金亦即時派員到醫院了解情況，向家屬提供情緒輔導及支援協助。

該會續指，根據勞工處《颱風及暴雨警告下工作守則》，僱主需要確保僱員在颱風、暴雨等惡劣情況下的工作安全，將危險因素減至最低，而制定相關工作安排時亦應首要考慮僱員安全。勞工處對保障工人權益、特別在工作安全上責無旁貸，該會強烈要求處方立即對意外展開深入調查，認真汲取沉重教訓，檢討現時漏洞，從速修補不足。

工業傷亡權益會對意外表示震驚及難過，已派員趕赴醫院接觸死者家屬，該會嚴正指出，本港今早起一直下着滂沱大雨，惡劣天氣下僱主應停止非緊急的戶外工作。如果相關維修工程的安排屬實，僱主此舉無疑是妄顧員工性命，必須予以強烈譴責。勞工處應徹查事件，給予公眾交代。