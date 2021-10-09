黃雨警告取消　天文台料8號波午夜前維持　網民斥改口「很好玩？」

狂風如「獅」吼，大雨像猛獸！8號東南烈風或暴風信號在今日(9日)清晨6時40分開始懸掛，表示本港吹東南風，平均風速每小時63公里或以上，同時，山泥傾瀉警告現正生效香港天文台在下午6時45分表示，8號烈風或暴風信號會在午夜前維持，當本港風力有迹象緩和時，天文台會考慮改發3號強風信號，取代8號烈風或暴風信號。此外，天文台在晚上9時05分，取消黃色暴雨警告信號。

天文台在今早8時47分曾表示會在下午初時考慮改發3號風球；至上午11時45分再指會在下午考慮改掛3號波；但到中午12時45分又稱會在下午至黃昏會考慮改發；時隔1小時，天文台在下午1時45分又改口稱會在黃昏前考慮；而下午3時45分，又再更改説法，指今晚會考慮掛3號波。對此，不少網民在天文台社交平台Facebook專頁上留言，指「(天文台)似發緊爛渣」；有人亦直言「很好玩嗎？」、「而家科技咁發達，點解天文台仲差過以前」。

在下午7時，熱帶風暴「獅子山」集結在香港之西南偏西約520公里，預料向西北緩慢移動，移入北部灣。由於獅子山的外圍廣闊雨帶持續影響廣東沿岸，預計在未來一段時間本港仍然普遍吹強風至烈風，西南部高地達暴風程度。在過去1小時，昂坪、長洲及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時109、85及82公里，最高陣風分別為每小時134、102及111公里。另外，天文台在今午1時發出黃色暴雨警告信號，並在晚上9時05分取消，歷時8小時5分鐘。

至目前為止，民政事務總署在各區共開放20個臨時庇護中心，共有94人入住。截至下午7時，政府1823電話中心收到149宗塌樹報告。另外，渠務署確認3宗水浸個案。土木工程拓展署收到的山泥傾瀉報告數字則維持在3宗。醫院管理局表示，截至下午7時，9名市民(2男7女)在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。