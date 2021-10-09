氣象局料8號風球在晚間維持　政府接28宗事故報告及6人傷

澳門在今日(9日)清晨6時改發8號東南風球，即表示熱帶氣旋繼續接近澳門。當地氣象局預料8號風球將在午夜前維持，而澳門風力同樣會維持，持續風速現正或預測將達每小時63公里至117公里，陣風約達每小時至180公里。另外，藍色風暴潮警告仍然生效，預測低窪地區會出現水浸，最高水位不高於0.5米。截至晚上7時，澳門民防中心接獲28宗事故報告，包括建築物損毀、石屎脫落、墮下物和樹木倒塌等，有6人受傷。

在晚上8時，熱帶風暴「獅子山」集結在澳門西南約470公里，以時速5公里向西北方向移動，大致趨向北部灣。此外，目前位於菲律賓以東的熱帶風暴「圓規」，預料下周初移近呂宋海峽。氣象局早前表示，熱帶風暴「獅子山」距離約490公里時，澳門需要發出8號風球，故獅子山已打破距離澳門最遠的8號風球紀錄。

在下午1時許，當地黑沙環中街有部分設置在路邊的鐵欄被吹倒，大型連鎖超市和新鮮食品等店舖有營業，新鮮蔬菜、水果和肉類等鮮活食品供應正常；另有大廈的玻璃門口貼上擋風膠紙防風。另外，市政署表示，維生及支援小組為各個圍封區居民提供的膳食及生活物資代轉服務，8號風球生效下如常開展。

由於獅子山與東北季風的共同效應比預期明顯，氣象局指出，相關烈風區今日日間仍會間中影響澳門，最大風力達7至8級，並有頻密大驟雨及雷暴。由於正值天文大潮，在疊加風暴潮效應下，今晚內港一帶有機會因疊加強風而造成風暴潮水浸，預測水浸高度為0.5米以下。