天文台發文解構「獅子山」　市民唔收貨批「似寫日記」

香港樂壇一代巨星羅文的一曲《獅子山下》，被推舉為「香港之歌」，無獨有偶，香港昨日(8日)起持續受同名的熱帶風暴「獅子山」影響，至今日(9日)風力不斷增強，期間橫風橫雨，似乎在向港人展現何謂「獅子山精神」。而天文台在今日清晨6時40分，發出8號東南烈風或暴風信號，惟對於風球何時結束，天文台卻不斷更改預期，由最初表示會在今日下午時分考慮除波，又在傍晚6時45指，8號風球會在午夜前維持。天文台其後以「獅子山」下風雨同路為題發表「天氣隨筆」，向大眾解釋並述説「獅子山」對香港的影響，對此，有網民直言似寫日記。

至於天文台不斷改口落波的做法，市民似乎不太收貨，並在天文台社交平台Facebook專頁上留言，指「(天文台)似發緊爛渣」；有人亦直言「很好玩嗎？」、「依家科技咁發達，點解天文台仲差過以前」；亦有網民對與天文台發出8號風球的安排表示失望，留言稱「遲來的8號(風球)」；另有人留言直指天文台做事做一半，「(風球)掛完又唔講掛幾耐，係咪真係完全唔識預測？」、「似寫日記」。

天文台在「天氣隨筆」中表示，熱帶風暴「獅子山」的環流頗為廣闊，在其與東北季候風的共同影響下，本港自昨日午夜後風力進一步上升，預料本港會逐漸普遍吹強風至烈風，西南部高地間中吹暴風。由於本港不時會受獅子山的外圍狂風雨帶的影響，而亦預計此情況會在今日維持一段時間。天文台在早上4時40分發出預警8號熱帶氣旋警告信號之特別報告，並在早上6時40分發出八號東南烈風或暴風信號。

在8號烈風或暴風信號生效期間，赤鱲角、大美督、塔門、橫瀾島、大老山曾錄得烈風(63至87公里/小時)，長洲曾錄得暴風(88至117公里/小時)，而昂坪更一度錄得颶風(118公里/小時或以上)。與獅子山相關的烈風或暴風令本港出現多處塌樹個案。

熱帶氣旋的雨帶通常會伴隨着狂風。今早影響珠江口的雨帶移動較快，預料當主要的雨帶移離，本港的風力會稍為減弱。但自從中午開始，獅子山的外圍廣闊狂風雨帶影響珠江口，天文台亦需要發出黃色暴雨警告信號。這狂風大雨的情況在整個下午沒有大的改變，影響本港的狂風雨帶較預期廣闊和持續，因此本港風力較預期遲才會減弱。而熱帶氣旋「獅子山」最接近香港時於香港西南約500公里掠過，成為自1961年以來離香港最遠而又需要發出8號烈風或暴風信號的熱帶氣旋。