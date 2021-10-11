「圓規」晚上闖港800公里　天文台預告掛波　網民批：唔鬧唔醒

一股乾燥的東北季候風正影響華南，預料受其與熱帶風暴「圓規」共同影響下，廣東沿岸今日(11日)風勢會逐漸增強。天文台在上午9時30分發出特別天氣提示，指按現時預測路徑，圓規會在今日橫過呂宋海峽，晚間進入香港800公里範圍內，並升級為強烈熱帶風暴，屆時天文台會發出熱帶氣旋警告信號。有網民表示，天文台罕有預先告知會「掛波」，是要為剛過去的熱帶風暴「獅子山」延遲掛波被鬧爆而補鑊，「證明呢個天文台真係唔鬧唔醒。」

天文台表示，在圓規與東北季候風的共同影響下，華南沿岸風勢在未來一兩日會逐漸增強。隨着圓規橫過南海北部及靠近本港，本港明日(12日)稍後天氣轉壞，風力會進一步增強。預料圓規會在周三(13日)初時最接近本港，更升級為颱風，在本港以南約400公里掠過，本港部分地區風力可能會達烈風程度，廣泛地區亦可能有暴雨及狂風。與圓規相關的驟雨會在本周後期繼續影響廣東沿岸，呼籲市民未來數天請密切留意天文台最新的天氣資訊和天氣變化。計劃戶外活動及掃墓的人士，亦需按情況擬定後備和應變方案。

天文台在上午8時錄得氣溫攝氏27度，相對濕度74%，過去1小時京士柏錄得的平均紫外線指數是0.5，強度屬於低。預測今日天晴乾燥，最高氣溫約攝氏31度，吹和緩至清勁偏北風，晚上風勢增強，海有湧浪，展望未來一兩天風勢頗大，有大雨及狂風。