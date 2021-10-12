鐵騎士西貢撞失魂狗人車分離　繼遭對頭電單車撼撞釀1死1傷

失魂狗衝出馬路觸發連環車禍，累2鐵騎士1死1傷。現場西貢大網仔路近黃麖地，昨晚(11日)10時50分，一名25歲男子駕駛大馬力電單車，沿大網仔路往北潭涌方向駛去，駛至近上述路段對開，其時一隻流浪狗突然從左邊路旁衝出馬路，電單車司機始料不及，猛撼流浪狗，狗隻當場彈開至快線倒地不起，未幾氣絕身亡。

電單車意外後人車分離，司機拋飛至對面線，繼而遭一輛往九龍方向駛至的電單車撞倒，慘遭拋前約25米始倒地，頭部重創昏迷；而涉及意外的另一名電單車司機亦告受傷，在場等候救援。重傷司機其後由救護車送抵威爾斯親王醫院搶救，惜至今日(12日)凌晨零時16分證實傷重不治，傷勢較輕電單車司機，則被送往將軍澳醫院治理。

警員在現場調查，發現地上有大攤血漬及一批相信屬於死者的個人物品、包括一個毀爛的頭盔、一隻運動鞋及2束分別車匙及鎖匙，詳細意外經過仍有待跟進，並通知相關部門將遭撞斃的流浪狗屍檢走善後。現場消息稱，意外中死者的頭盔內遺下腦漿及恐怖血漬，情景讓人矚目驚心又唏噓難過。