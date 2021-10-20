冷鋒襲港明早氣溫跌穿2字頭　「霜降」連凍3日最低18°C

正所謂「九月中，氣肅而凝，露結為霜」，本周六(23日)是廿四節氣中的「霜降」，亦是秋季最後一個節氣。受一道冷鋒影響，明早(21日)本港氣溫將跌穿「2」字頭，而本周六至下周一(25日)，一連3日最低氣溫亦在攝氏18至19度徘徊，市民聽朝返工返學記得搭多件褸喇，而氣溫亦會在下周中漸漸回暖。

根據最新9天天氣預報，明日(21日)偶有陽光，稍後氣溫下降，雲量增多，有幾陣驟雨。周五至周日天氣轉涼，密雲有雨，最低僅攝氏18度。下周一(25日)起氣溫回暖，最低氣溫為攝氏20度，重回「2」字頭。下周二(26日)至下周五(29日)，大致天晴乾燥有陽光，氣溫介乎攝氏20至27度。

位於華中的一道冷鋒正逐漸向南移動，並會在明日下午橫過廣東沿岸，該區氣溫顯著下降及有驟雨。受其相關的東北季候風影響，隨後兩三日天氣較涼及有幾陣雨。預料一股乾燥的大陸氣流會在下周初為華南帶來較為明朗的天氣。

預測今日下午部分時間有陽光，晚間大致多雲，吹和緩偏東風，初時離岸風勢間中清勁。展望明日有幾陣驟雨，稍後轉吹北風，氣溫顯著下降。隨後兩三日較涼及有幾陣雨，早上氣溫在攝氏20度以下。