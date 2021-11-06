旺角東站男子墮路軌　紅磡至九龍塘站列車一度暫停

今早(6日)近8時，港鐵東鐵綫一列往上水站方向列車在進入旺角東站月台期間，車長發現一名乘客由月台進入路軌範圍，即時停車。當時，月台上職員亦即時按動緊急掣，防止其他列車進出車站。車站立即派員到場處理，並聯絡車務控制中心通知警察及消防。消防員趕至現場，在列車車底救起一名年約60歲男子，惟當場證實死亡。月台遺下一支拐杖，警方正就事件展開調查。

事件處理期間，東鐵綫列車服務需要作出調整，來往紅磡至九龍塘站服務暫停，而來往九龍塘至上水站則維持6至8分鐘一班車。約在上午9時15分，事件處理好，東鐵綫列車服務陸續回復正常。

港鐵發言人表示，根據車站閉路電視錄影片段顯示，事發時該乘客自行進入路軌範圍。事故期間車站有作出廣播及加派人手協助乘客，港鐵公司亦透過手機應用程式MTR Mobile 及傳媒向公眾發放有關資訊。

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