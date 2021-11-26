北風南下氣溫降　下周中後期相當凍　12.5打鼓嶺最低9°C

聖誕未到，天氣先凍！近日冷鋒已過，天氣雖有回暖，但天文台預測未來9天會有兩股季候風殺到，下周中後期氣溫將顯著下降，本港下周二(30日)開始，最低氣溫將再度跌落至攝氏17度，而去到12月5日，氣溫將進一步下降至最低攝氏13度！市民為靚之餘，都要記得保暖要緊！

根據分區天氣預測，12月5日當日，新界多個地區最低氣溫為攝氏12度以下，其中，打鼓嶺更跌穿攝氏10度，只有攝氏9度，為全港最凍！上水、天水圍、石崗及大埔，最低氣溫亦只有攝氏11度。

天文台表示，東北季候風會在未來兩三日持續為華南帶來普遍晴朗及乾燥的天氣。而一股季候風補充會在下周中期影響沿岸地區，該區早晚清涼，預料受強烈冬季季候風影響，下周後期廣東氣溫顯著下降。

根據九天天氣預報，明日至下周一(27至29日)期間大致天晴及乾燥，氣溫維持在攝氏19至24度；但因一股季候風補充會在下周中期殺到，下周二開始，氣溫將逐步下降，當日最低氣溫為攝氏17度，翌日(12月1日)最低氣溫更下降至攝氏15度；下周四及五(12月2至3日)氣溫會稍微回升至最低攝氏16及17度；隨後兩日(12月4及5日)氣溫將顯著下降，其中下周六最低為攝氏15度，而12月5日則為最低13度。