1號波生效　創第2次12月打風紀錄　天文台指今日大部分時間維持

超強颱風「雷伊」已減弱為颱風，但風力依然強勁，天文台於今日(20日)上午11時20分發出1號戒備信號，預期會在今日大部分時間維持，隨時明日冬至(21日)仍然打風。香港入冬後甚少受熱帶氣旋直接威脅，而由1961年至今只有4個熱帶氣旋，曾於12月份進入本港500公里範圍，唯一一次要「掛波」更只有1974年的「艾瑪」，代表「雷伊」成為歷來第2次12月份掛波颱風，更打破本港歷來最遲發出熱帶氣旋警告紀錄。

天文台表示，按照現時預測，雷伊今日會靠近廣東沿岸地區，但會繼續減弱，而本港在雷伊和東北季候風的共同影響下，離岸及高地會間中吹強風；與雷伊相關的雨帶會在今明兩日為南海北部及廣東沿岸帶來有雨的天氣。此外，海面有湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

雷伊於今早已殺入香港800公里範圍內，已減弱為強烈熱帶風暴，在上午11時，強烈熱帶風暴雷伊集結在香港之西南偏南約640公里，預料向東北偏北移動，時速約22公里，移向南海北部並迅速減弱。

天文台解釋，香港入冬後一般甚少受熱帶氣旋直接威脅，因南海北部水溫較低，加上較涼和乾燥的東北季候風亦不利熱帶氣旋發展，會令它減弱甚至消散，而唯一一次本港12月份要「掛波」是1974年的熱帶氣旋「艾瑪」。艾瑪當年12月1日逐漸靠近本港，天文台先後懸掛1號及3號風球，共維持超過27小時。12月2日天文台更錄得177.3毫米雨量，創12月單日最高雨量紀錄，至今仍未被打破。

預測今日多雲，間中有雨，天氣清涼，日間氣溫徘徊在攝氏17度左右，稍後雨勢較為頻密，吹清勁東北風，離岸及高地間中吹強風。展望明日多雲有雨及清涼，風勢頗大，稍後雨勢減弱，本周中期仍有一兩陣雨。另外，天文台指本周後期廣東沿岸氣溫稍為回升，預料聖誕假期受東北季候風補充影響，華南沿岸天氣再度轉涼。