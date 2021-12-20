聖誕季風有寒意　下周一打鼓嶺僅6°C　料發今年第3次寒冷警告

本港入冬以來冷暖不定，下周終於開始有寒意！天文台今日(20日)預料，一股強烈冬季季候風會在聖誕當天(25日)抵達華南沿岸，該區下周初會顯著轉冷，而香港在聖誕後首個周一(27日)最低氣溫將降至攝氏12度，當日新界多區的最低氣溫更在攝氏10以下，其中，打鼓嶺最低僅有攝氏6度，為全港最凍，屆時天文台有機會發出今年第3次寒冷天氣警告，市民謹記保暖，最好有埋暖包暖下手！

根據分區天氣預報，下周一全港最低氣溫均在攝氏12度或以下，新界更有4區低於攝氏10度，最凍將是打鼓嶺，最低氣溫為攝氏6度；其次為石崗，最低攝氏8度；而大埔及上水均為最低攝氏10度。

翻查資料，本港今年首個寒冷天氣警告於1月7日發出，並在翌日(1月8日)錄得最低氣溫攝氏7.7度，屬今年最凍，警告持續了9天後在同月15日取消；而第2次發出寒冷警告時間則為2天後，即同月17日，並維持3天後於1月19日除下，期間在同月18日錄得最低氣溫為攝氏11.7度。

天文台表示，熱帶氣旋「雷伊」會在今明(20及21日)2天橫過南海北部，並繼續減弱，與其相關的雨帶會影響廣東沿岸。本周中後期廣東沿岸氣溫稍為回升，但預料一股強烈冬季季候風會在聖誕日抵達華南沿岸，下周初該區會顯著轉冷。

而九天天氣方面，本港明日至周五(21日至24日)一連5天有雨，期間大致多雲，氣溫介乎攝氏16至22度；至本周六聖誕氣溫降至最低攝氏17度；而拆禮物日(26日)將顯著轉涼，最低氣溫降至攝氏14度；至於聖誕後首個周一氣溫將進一步下降至最低攝氏12度，當日部分時間有陽光，早上天氣寒冷，日間乾燥；而往後2天(28及29日)氣溫仍維持在最低攝氏13至14度，大致天晴且清涼。