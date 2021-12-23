聖誕吹季風　下周日最低11°C　或成11年來最凍拆禮物日

聖誕老人送凍禮？嚟緊拆禮物日(Boxing Day，26日)會好凍！天文台預料一股強烈冬季季候風會在聖誕日(25日)抵達廣東，隨後的拆禮物日將顯著轉冷，當日氣溫將逐步下降至最低攝氏11度，且密雲有雨，體感溫度或更凍，根據天文台紀錄，過去最凍拆禮物日要數2010年，當時錄得最低氣溫為攝氏9.8度，今年或創下11年來最凍Boxing Day，終於有返聖誕氣氛啦！而天文台今日(23日)更在社交平台Facebook發貼文直言「今次唔係阿媽覺得你凍，而係堅凍呀」，並提醒市民「記得執定啲冬天衫出黎(嚟)，準備過個凍冰冰嘅聖誕假期啦」！

除上述一股強烈冬季季候風會在聖誕日抵達廣東，同時，高空擾動亦會影響該區，廣東沿岸多雲有雨。隨着季候風逐漸緩和及高空擾動遠離，下周中至後期廣東沿岸天色好轉，但早晚仍然清涼，日夜溫差較大。根據分區天氣預報，聖誕節後首個周一(27日)全港最低氣溫在攝氏10度或以下，其中最凍是打鼓嶺，最低僅攝氏5度；其次是上水及石崗，最低均為攝氏7度；而流浮山最低亦只有攝氏8度。

九天天氣顯示，平安夜及聖誕當天(24及25日)氣溫介乎攝氏17至22度，期間大致多雲有雨，部分時間天色明朗；受強烈冬季季候風影響，拆禮物日起天氣顯著轉冷，並逐步下降至最低攝氏11度，且密雲有雨；而翌日天氣寒冷，氣溫將進一步下降至最低攝氏9度，當日多雲，間中有雨；而下周二(28日)氣溫維持在最低攝氏11度，早上寒冷；而往後至元旦日(2022年1月1日)4天氣溫回暖，介乎攝氏14至21度，其中天晴乾燥，早晚清涼。