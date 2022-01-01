去年平均最高氣溫27.5°C　熱夜達61天　成歷來最熱年份

本港經歷了有紀錄以來最暖的一年。天文台今日(2022年1月1日)公布，去年全年平均氣溫高達攝氏24.6度，平均最高氣溫為攝氏27.5度，2項數字均是自1884年有記錄以來最高；全年酷熱日數和熱夜日數分別有54日和61日，亦是歷年之冠。另外，天文台指東北季候風會在明日(2日)為華南沿岸帶來普遍晴朗天氣，該區早上仍然清涼，料明日市區最低氣溫為攝氏16度。

天文台預測明日市區氣溫介乎攝氏16至21度，大致天晴及乾燥，早上清涼，吹4級東北風，稍後東風4至5級；預料東北季候風會在下周初逐漸被偏東氣流取代，下周三(5日)「小寒」的氣溫介乎攝氏19至22度，短暫時間有陽光，當日起一連4天有雨，但另一股東北季候風會在下周中後期為廣東帶來稍涼的天氣，該區亦有幾陣雨。

天文台亦回顧2021年天氣，指去年是本港自1884年有記錄以來最熱的1年，平均最高氣溫及平均氣溫均破紀錄，分別達攝氏27.5度及24.6度；平均最低氣溫則為攝氏22.6度，打平2019年紀錄，並列首名；當中去年3月、5月及9月的平均氣溫均創新高。

去年酷熱(全日最高氣溫高於或等於攝氏33度)日數有54日，熱夜(全日最低氣溫高於或等於攝氏28度)則有61天，兩者均打破去年才創下的最高紀錄。