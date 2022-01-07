去年為香港有紀錄以來最暖一年　全年平均氣溫24.6°C

去年為香港有記錄以來最暖的一年。

2021年是香港有記錄以來最暖的一年。天文台今日(7日)公布，去年有11個月較正常溫暖，其中3月、5月及9月的平均氣溫分別錄得破紀錄的攝氏22度、29度及29.7度。而全年平均氣溫為24.6度，較1991至2020年的正常值高1.1度，或較1981至2020年正常值高1.3度。全年平均最高氣溫及平均最低氣溫分別為27.5度及22.6度，亦是有紀錄以來最高。

天文台於5月23日錄得的全年最高氣溫達36.1度，是有紀錄以來其中一個第3高。全年熱夜數目為61天，而酷熱天氣日數則為54天，兩者均是有紀錄以來最高，打破2020年創下的紀錄。天文台又於1月8日錄得全年最低氣溫7.7度。全年寒冷天氣日數為13天，較1991至2020年正常值少2.2天，或較1981至2010年正常值少4.1天。

雨量方面，去年全年雨量為2,307.1毫米，較1991至2020年正常值2,431.2毫米少約5%。年內天文台曾發出6次紅色暴雨警告，以及2次黑色暴雨警告。全年有41天雷暴日，較1991至2020年正常值少1天。

而去年影響北太平洋西部及南海的的熱帶氣旋只有27個，較1961至2010年的長期平均約30個少。全年有10個熱帶氣旋達到颱風或以上強度，低於長期平均的約15個，當中有5個熱帶氣旋達到超強颱風強度。

另外，天文台表示，一次短暫拉尼娜現象於去年1月形成，3月結束。雖然赤道太平洋中部及東部水溫於春夏兩季維持正常，但該區水溫於10月再次低於正常，並持續至年底，顯示另一次拉尼娜現象正在發展。