情人佳節遇冷鋒最凍14°C　下周日打鼓嶺最低僅10°C

農曆新年剛過，情人節將至，理應暖意綿綿，但寒冷天氣卻又復返，本港未來9天氣溫乍暖還寒，期間有7天夾雜陣雨。香港天文台表示，一道冷鋒會在今日(13日)下午稍後橫過廣東沿岸，本港屆時氣溫將顯著下降，預料明日(14日)情人節最低氣溫為攝氏14度，早上會有一兩陣雨，當天部分地區氣溫最低更去到只有攝氏12度；翌日「中國情人節」元宵節最凍亦僅攝氏15度。而下周日(20日)受另一道冷鋒影響，最低只有攝氏13度，當日打鼓嶺更跌至最低攝氏10度！加上新冠肺炎疫情肆虐，呢個情人節都係同伴侶留在家煮飯仔享受共處時間，讓彼此感情在冷冷雨的天氣中升溫。

根據分區天氣預報顯示，明日情人節新界有3個地區只有攝氏12度，分別為打鼓嶺、流浮山及石崗；至於下周日受另一道冷鋒影響，打鼓嶺當天最低氣溫將只有攝氏10度，全港最凍，而上水、大埔、流浮山及石崗亦只有攝氏11度。天文台在明日或下周日有機會再度發出寒冷天氣警告，市民謹記留意氣溫變化及做好保暖！

九天天氣顯示，明日將顯著下降至最低攝氏14度，早上清涼及有一兩陣雨，日間部分時間有陽光；翌日氣溫會稍微回升，介乎攝氏15至19度；本周三至五(16至18日)多雲，有幾陣雨，期間氣溫介乎攝氏16至19度；至下周六及日(19及20日)同樣有一兩陣雨，天氣將再度顯著下降，其中下周日最低只有攝氏13度，體感溫度或更凍；而寒冷天氣仍在往後的兩天維持，氣溫介乎攝氏14至18度。