市區今早錄7.5°C創入冬最低　大帽山一度錄得0.2°C低溫

寒冷天氣警告現正生效，天氣寒冷可能影響健康，市民應小心保暖。天文台表示受強烈冬季季候風影響，本港天氣持續寒冷，今早市區錄得最低氣溫攝氏7.5度，再創入冬以來最低。另外，天文台錄得本港多區的氣溫介乎攝氏6至7度左右，並普遍錄得超過15毫米雨量，其中昂坪只有2.8度，而大帽山天氣監測站於早上8時許一度錄得攝氏0.2度。

《東網》記者凌晨到訪大帽山觀景台停車場，發現多名市民駕車至大帽山，為求一睹結霜景象，至凌晨5時許，溫度稍為回升至攝氏4度，最終結霜並沒有出現，市民敗興而回。行山人士趙先生表示，平日都有上大帽山，他認為今天清晨氣溫不夠凍、同時亦沒有風，即使有雨，仍未能結霜。

強烈冬季季候風正影響廣東，同時，高空擾動持續為華南帶來有雨的天氣。今早(21日)各區氣溫維持在攝氏8度或以下，並普遍錄得超過15毫米雨量。

天文台指，下午本港大部分地區氣溫維持在9度左右，預測明日(22日)繼續天氣寒冷，密雲有雨，雨勢有時較為頻密，市區氣溫介乎8至11度，展望未來數日持續寒冷；周三(23日)下午天色好轉，至周五(25日)後期大致天晴，氣溫逐步回升。