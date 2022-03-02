強冬季季候風影響華南　上月錄較正常低溫及異常多雨

香港天文台今日(2日)表示，由於影響華南的冬季季候風在上月較正常強，2月本港遠較正常寒冷，全月平均氣溫為攝氏15.2度，較正常值的攝氏17.1度低1.9度。其中，2月19日至22日持續降雨，令2月遠較正常多雨，全月總雨量為168.5毫米，是正常值38.9毫米的4倍以上，是有紀錄以來2月份的第6高。本年首兩個月的累積雨量為172.6毫米，是同期正常值71.9毫米的2倍以上。

受冬季季候風及覆蓋華南的廣闊雲帶影響，2月初多雲及有幾陣雨，之後受較乾燥的偏北氣流令雲層轉薄，天氣轉為普遍天晴。至2月中期，一道冷鋒於日間橫過廣東沿岸地區，天氣轉為多雲及較涼，有幾陣雨及薄霧。2月19日，冷鋒於凌晨時分橫過廣東沿岸地區，在與其相關的強烈冬季季候風及高空擾動影響下，19日至22日天氣轉為天陰、寒冷及頻密有雨，期間本港普遍錄得超過150毫米雨量。由於長時間寒冷及有雨，天文台於21日早上錄得的氣溫下降至全月最低的攝氏7.5度。

隨着冬季季候風緩和，2月餘下時間持續普遍天晴，氣溫逐步回升。香港天文台於2月28日下午錄得的氣溫上升至全月最高的攝氏22.5度。