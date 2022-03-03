累計1000囚犯800懲教人員染疫　胡英明走在抗疫最前線

據了解，懲教署截至昨日（2日）共發現約1,000名染疫在囚人士及800名感染的懲教人員，絕大部分為無病徵個案，主要集中在新收納在囚人士的收押所，包括荔枝角收押所、赤柱監獄、羅湖懲教所及壁屋懲教所。署方將在未來兩星期（3月7至20日）停止所有探訪，包括家屬探訪及公務探訪，調配所有探訪室資源支援院所前線人員的羈押工作。

署方強調，已即時把感染在囚人士及密切接觸群組即時隔離及治療，並先後將歌連臣角懲教所及沙咀懲教所改為隔離中心，增強隔離設施的能力，署方正着手將豐力樓中途宿舍改為第三所隔離設施，預期明天（4日）開始運作。署方會為在囚人士持續進行病毒檢測，減少獄內人流及接觸，隔離感染人士。

在職員方面，截至昨日，懲教人員感染新冠狀病毒病，連同密切接觸者需要在家工作（包括受家屬確診個案影響），每日不能上班職員約1,000名，嚴重影響各懲教院所的日常運作。

署方在過去數星期已經作出多項緊急措施，調動所有可動用的人力資源上前線工作，當中包括職員訓練院、更生事務組、總部人員等等。署方亦改變院所運作模式及工作更份，並安排前線人員組成特別組別執行管理高感染風險的隔離設施。

因應社區感染情況急速惡化及懲教院所的羈押環境，預計在未來數周職員及在囚人士感染個案會維持高企，署方必須繼續採取緊急措施，將所有人力資源集中維持懲教院所的基本運作。署方明白這決定會為各持份者帶來不便，期望各界諒解現時的發展及作出配合。

因應上述安排，署方會再特別批准在囚人士於3月7日至20日期間每星期以公費支付寄出的信件數量由1封增至3封，而原定於2月28日至3月6日期間，每名在囚人士可獲准接收認可交來物品一次的安排，亦會延長至3月20日。有關認可交來物品的種類和數量上限，可參考署方網頁的資料。

不少懲教人員向本報表示，同事在第五波疫情已經盡心盡力頂住，但因為公立醫院唔收確診犯人，要自己處理，監獄這個環境根本無可能避免擴散，「焗住爆」。英明署長已經早在農曆新年假期開始採取自救方法，找了很多快速測試包，為同事及在囚人士進行全面檢測，發現及截斷不少傳播鏈，如果甚麼都不做，今天何只千人，肯定大半犯人都中招。

但是，每名同事在社區都有機會感染，又要管理監獄內感染區，大家都害怕隨時中招。同事都知道署長已經不眠不休為抗疫及保護前線人員想盡辦法，亦經常進入高危收押所指揮前線工作，得知署長可能中招，都感到無奈，希望他能夠繼續領軍抗疫。