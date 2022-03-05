霧鎖維港　多區上空雲氣翻湧　東區走廊能見度僅數十米

一股清勁的偏東氣流影響廣東沿岸，以致今日(5日)風勢微弱，潮濕有霧。今早維港被濃霧所罩，多區上空雲氣翻湧，能見度不過數十米。青馬大橋在雲霧中若隱若現，霧失樓台，大廈依稀難辨，彷彿置身深山大澤之中。

今日凌晨4時許，東網記者駕車沿東區走廊行駛，當駛至近北角時濃霧罩遍東廊，能見度僅數十米，記者眺望九龍半島，發現漆黑一片，還以為自己患眼疾，捽捽眼後再看一片，仍發現「黑麻麻」，紅磡及尖沙咀疑似消失了。

當記者將車駛近天后一帶，更發現街道朦朧一片，且能見度極低，指從未見過如此情景，故即時取相機拍下「奇景」。

根據天文台網站顯示，今日凌晨4時45分發出之最新天氣報告。廣東沿岸風勢微弱，天色大致良好。本港地區今日天氣預測大致天晴，但部分地區能見度頗低。港島濕度為99%，而於港島以北的能見度為180米，天文台警告海面能見度甚低，呼籲駕駛船隻人士應小心航行。

然而，外出市民未有被眼前「奇景」嚇倒，如常晨運及跑步，另有剛坐船抵碼頭領航員稱，今日凌晨零時左右開始，已覺維港海面一帶有陣陣濃霧籠罩。

此外，海事處今日提醒船長、本地船長和船舶負責人，由於現時香港部分水域能見度低於兩海里，在香港水域航行必須以安全航速並極度謹慎地駕駛。船隻在航行或碇泊時均須按照國際海上避碰規則發出適當聲號。另外，在使用雷達而無足夠標繪設備輔助時，因所得資料頗為不足，故在詮釋時須顧及這點。