明日多雲有霧偶有陽光　下周二冷鋒襲港最低17°C

廣東沿岸風勢微弱，本港晚上部分地區的能見度降至2,000米以下。此外，中國東南部的氣壓正在上升，預料一股偏東氣流會在明早(19日)抵達廣東沿岸。天文台於今晚11時錄得氣溫攝氏24度，相對濕度89%。

預測今晚及明日大致多雲，沿岸有霧。明日部分時間有陽光，氣溫介乎攝氏21至27度，吹微風，明早轉吹和緩東風。展望下周日(20日)大致多雲，隨後一兩日潮濕有霧，日間溫暖，下週中期天氣轉涼及有驟雨。天文台預測，一股偏東氣流會在未來一兩日影響華南沿岸。受潮濕的海洋氣流影響，下週初廣東沿岸有霧，日間相當溫暖。預料一道冷鋒將在下周二(22日)晚上抵達華南，該區天氣轉涼，而驟雨會在隨後兩三日影響該區。

根據天文台最新九天天氣預報，明日部分時間有陽光，早上沿岸有霧，氣溫介乎攝氏21至27度；下周日至下周二，大致多雲，最高氣溫維持攝氏27度。下周三(23日)起氣溫稍降，多雲間中有驟雨，天氣轉涼，最低氣溫跌至攝氏17度。隨後氣溫回升，本月26至27日期間，氣溫介乎攝氏20至26度，多雲有幾陣驟雨。