冷鋒周三到顯著轉涼　打鼓嶺最低14°C　周二起一連8天有雨

今日(20日)正值廿四節氣中的「春分」，春天伊始伴細雨，本港未來9天相對濕度維持在最高95%，且由於天氣不穩定，本周二(22日)起一連8天都有驟雨，而周三(23日)開始氣溫顯著轉涼！天文台預測，一道冷鋒會在周三早上橫過廣東沿岸，屆時將顯著轉涼，且有驟雨及雷暴，預料本港周二(22日)晚上至周三間中會有驟雨，初時局部地區有雷暴。

根據分區天氣預報，周三全港最低氣溫約攝氏17度，新界有5區低至攝氏15度或以下，其中，打鼓嶺只有攝氏14度，為全港最冷，加上當日會落雨，相信體感溫度會更凍。

受潮濕的海洋氣流影響，未來一兩天廣東沿岸有霧，日間相當溫暖；天文台預料一道冷鋒將在本周三早上橫過廣東沿岸，該區天氣顯著轉涼，預測當日顯著降雨概率為高；隨後一兩日風勢頗大，仍然有驟雨；而高空擾動會在周末期間為華南地區帶來不穩定天氣。

未來9天相對濕度介乎75%至95%；明後(21及22日)兩天大致多雲且有霧，氣溫介乎攝氏21至27度，其中後日有幾陣驟雨，晚上局部地區有雷暴；其後的周三，受冷鋒影響天氣較涼，當日氣溫將降至最低攝氏17度，多雲間中有驟雨，初時局部地區有雷暴；隨後的6天最低氣溫亦徘徊在攝氏17至20度，期間大致多雲有驟雨，局部地區有雷暴。