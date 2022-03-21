連遇兩道冷鋒　周三僅17°C兼有雷雨　明有驟雨及雲霧

天文台預料，一道冷鋒會在華南形成並在本周三(23日)早上橫過沿岸地區，該區顯著轉涼，有驟雨及雷暴，隨後一兩日風勢頗大，間中有驟雨，預料另一道冷鋒會在周末期間抵達華南沿岸，並再度帶來不穩定天氣。

一股溫暖潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸。本港方面，晚上港內的能見度維持在3,000米左右。此外，一道冷鋒已在華南北部形成並逐漸向南移動，預料會在本周三(23日)早上橫過沿岸地區。天文台於今晚(21日)11時錄得氣溫攝氏22度，相對濕度94%。

預測今晚及明日(22日)大致多雲，沿岸有霧，明日有幾陣驟雨，氣溫介乎攝氏21至25度，稍後局部地區有雷暴，雨勢漸轉頻密。吹和緩偏東風，明日漸轉吹輕微至和緩偏南風。展望本周三顯著轉涼，初時雨勢有時頗大及有雷暴。隨後一兩日風勢頗大，間中有驟雨。

根據天文台最新9天天氣分析，明日大致多雲，沿岸有霧，介乎攝氏21至25度。本周三起氣溫顯著轉涼，最低僅攝氏17度，初時雨勢頗大及有雷暴。本周五及周六(25日至26日)氣溫回升，介乎攝氏20至26度，多雲有雨。下周日及下周一(27日至28日)又遇冷鋒，再跌至最低攝氏17度，其後兩日(29至30日)，最凍仍於攝氏18至19度徘徊，短暫時間有陽光。