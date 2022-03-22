雙「鋒」殺到　明日最凍16°C　落足9日雨

近日本港天氣乍暖還寒，隨着兩道冷鋒先後殺到，明日(23日)有望降溫，天文台預計未來9天都會有雨，其中明日跌至最低攝氏16度，落雨外更有狂風雷暴。「雙鋒」夾疫情，東網提醒各位讀者記得帶遮出門及注意保暖，千祈唔好傷風，否則以為中招，真係「唔凍死都嚇死」呀。

一道冷鋒會在明早橫過廣東沿岸地區，該區顯著轉涼，初時有大驟雨及雷暴，隨後一兩日風勢頗大，間中有驟雨。預料偏南氣流會在周末為廣東沿岸帶來潮濕有霧的天氣。另一道冷鋒會在下周初抵達華南沿岸，並再度為該區帶來不穩定天氣。

根據最新9天天氣預報，明日顯著轉涼，最低氣溫攝氏16度，有幾陣狂風雷暴；周四(24日)密雲間中有雨，介乎攝氏18至22度；本周五及周六(25日至26日)氣溫回升，大致多雲，有霧及驟雨，介乎攝氏20至26度。冷鋒吹襲，下周日至下周三(27日至30日)，氣溫清涼，最低僅攝氏17度，至下周四(31日)氣溫重上「二字頭」，介乎攝氏20至24度，偶有陽光及一兩陣驟雨。