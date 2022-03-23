去年歷來最溫暖　天文台料今年多雨較熱　最多打8次風

今年本港將打最多8次風！香港天文台今日(23日)展望今年的天氣狀況，預計本港風季有機會於6月或之前開始，全年天氣較正常熱，又預料全年總雨量會正常至偏多。天文台表示，正研究就熱帶氣旋帶來的強風及長時間暴雨的共同影響，進一步加強預測和向市民發布相關信息，並宣布將於下月起每月發表未來3個月的季度預報，包括該季度平均氣溫和總雨量的等級預報。天文台又指2021年為本港有記錄以來最溫暖的一年，全年平均氣溫達攝氏24.6度。

今日是世界氣象日，天文台展望全年的天氣狀況，預計本港風季有機會於6月或之前開始，10月或之後結束。全年或有5至8個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內，屬正常至偏多。受全球暖化和本地城市化影響，今年全年平均氣溫為正常至偏高的機會預計較高。另一方面，今年全年總雨量預計為正常至偏多，本港有機會受暴雨影響，市民應為風雨季作好準備。

天文台回顧去年的天氣狀況，指去年是香港自1884年有記錄以來最溫暖的一年，全年平均氣溫達攝氏24.6度，其中3月、5月和9月的平均氣溫分別錄得攝氏22.0度、攝氏29.0度及攝氏29.7度，均是有記錄以來該些月份最高。去年全年熱夜，即當日最低氣溫為28.0度或以上的數目達61天，酷熱天氣，即當日最高氣溫達33.0度或以上的日數亦達54天，兩者均打破2020年的最高紀錄。

鑑於酷熱天氣日數和熱夜數目持續上升，天文台又將於今年夏季開始，透過流動應用程式「我的天文台」推送通知及於天文台網站，發出有關持續高溫天氣的「特別天氣提示」，提醒公眾就酷熱天氣或熱夜的持續影響採取適當應對措施。