「穀雨」至天降水　太陽時出時沒　明炎熱最高29°C

近日天氣回暖，下周三(20日)是廿四節氣中的「穀雨」，屬春季最後一個節氣，代表天氣溫和，雨水明顯增多。天文台預測，本港未來9天有5天落驟雨出現，期間偶有陽光，而明日至本周四(12日至14日)最高氣溫均達攝氏29度，而下周日(17日)便是復活節最高氣溫回落至攝氏25度，當天同樣有一兩陣驟雨，市民外出記得備定把遮，擋雨擋陽光。

未來一兩天廣東地區天氣炎熱，能見度較低。受東北季候風影響，本周中後期華南沿岸風勢較大，日間氣溫較低，預料季候風補充會在下周初影響廣東沿岸地區，並為該區帶來較涼的天氣。

此外，熱帶氣旋「鮎魚」未來一兩天會在菲律賓東部徘徊並逐漸減弱，而熱帶氣旋「馬勒卡」會在今日橫過西北太平洋，隨後轉向偏北方向移動，影響日本以南海域。

根據天氣預報，9天大致天晴及短暫時間有陽光。明日日間炎熱，最高氣溫為攝氏29度，至本周四仍維持最高攝氏29度，當天日間漸轉天晴，而本周三及四有驟雨；東北季候風影響下，本周五(15日)起氣溫將稍微回落，介乎攝氏19至27度，其中3天有驟雨，包括復活節當天。