天文台發出今年首個酷熱天氣警告　破歷年最早紀錄

天文台在今日（4月29日）上午6時45分發出酷熱天氣警告，打破2018年最早於5月3日發出酷熱天氣警告的紀錄。高空反氣旋正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，本港今早沿岸有霧，橫瀾島的能見度曾下降至500米以下。

今日上午8時，天文台錄得氣溫攝氏27度，相對濕度85%；京士柏過去1小時，錄得的平均紫外線指數是0.8，代表強度屬於低。預測今日大致天晴，早上沿岸有霧，日間酷熱，市區最高氣溫約攝氏33度，新界再高一兩度，稍後局部地區有一兩陣驟雨，吹微風。展望明日(30日)大致天晴及炎熱，下周初有驟雨，雨勢有時較為頻密，風勢頗大，氣溫較低。

天文台呼籲市民慎防中暑，在戶外工作或活動的人士，應多補充水分和不要過度勞累；於感覺不適時，應盡快到陰涼的地方休息；戶外活動宜安排在早上或下午較後的時間進行。在沒有空調設備室內的人士，應盡量打開窗戶以保持空氣流通。市民亦要避免長時間在陽光下暴曬，以免受太陽紫外線曬傷；應穿上淺色和通爽衣服以及佩戴闊邊帽子和能阻隔紫外線的太陽眼鏡，以及多塗防曬液。此外，天文台亦呼籲市民關注長者或慢性病患者的健康狀況。