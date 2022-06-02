5月多雨及較清涼　最低氣溫僅16.4°C　創逾百年來紀錄

天文台今日(6月2日)表示，由於影響華南的東北季候風較正常強，今年5月香港遠較正常清涼。全月平均氣溫為攝氏25度，較正常值攝氏26.3度再低1.3度。其中5月11日至13日持續大雨令該月較正常多雨，全月總雨量為436.5毫米，較正常值290.6毫米多約50%。本年首5個月的累積雨量為705.3毫米。

受東北季候風及高空擾動影響，5月首兩日多雲及有驟雨，天氣相當清涼，多個地區錄得超過60毫米雨量。天文台於5月2日早上錄得全月最低氣溫攝氏16.4度，是自1917年以來5月份的最低記錄。當日平均氣溫為攝氏18.5度，打破5月份日平均氣溫最低記錄。受高空擾動影響，5月7日至10日大致多雲及有驟雨。華南北部的一道活躍低壓槽於5月10日向南靠近，其後數日在廣東沿岸徘佪。5月11日至13日該低壓槽為珠江口一帶帶來大驟雨及狂風雷暴，本港各區遍錄得超過300毫米雨量，港島部分地區更錄得超過400毫米雨量。5月13日早上大雨，香港天文台發出今年首個紅色暴雨警告信號。

隨着東北季候風緩和，除5月19日初時有幾陣驟雨外，5月19日至21日日間大致天晴及炎熱。受南海北部的一道廣闊低壓槽及一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，5月22日至25日轉為大致多雲及有幾陣驟雨。5月26日有陽光及驟雨。受廣東沿岸的低壓槽影響，27日驟雨較多及有幾陣雷暴。新界的驟雨持續較長時間，元朗、北區及大埔錄得超過50毫米雨量。隨着西北太平洋的高空反氣旋向西伸展，28日驟雨逐漸減少，日間部分時間有陽光。除幾陣驟雨外，29日至30日大致天晴及炎熱。香港天文台於30日下午錄得全月最高氣溫攝氏32.7度。受偏南氣流影響，5月最後一日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨及雷暴。