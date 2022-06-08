紅雨警告生效　所有下午校停課　天文台：長洲有水龍捲報告

天文台在上午10時45分改發紅色暴雨警告，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，其中大埔及大嶼山更錄得超過70毫米雨量。另外，天文台回覆，在上午10時30分左右接獲一宗報告，指水龍捲在長洲附近位置出現，暫未接獲傷亡報告，是今年首個出現的水龍捲，對上一次出現的水龍捲是去年5月。

政府表示，所有下午校今日下午停課，正在上課的上午校及全日制學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下方可讓學生返家。食物及衞生局提醒巿民，由於紅色暴雨警告信號仍然生效，位於室外的流動採樣站在今日餘下時間會暫停服務，不會重開。有需要進行新冠病毒檢測的人士，可轉往社區檢測中心或室內流動採樣站進行檢測。

天文台先在上午8時45分發出特別天氣提示，指與低壓槽相關的雷雨帶正橫過珠江口，並預料在未來兩三小時影響本港，市民應提高警惕；其後在上午9時45分發出黃雨警告，指香港廣泛地區已錄得或將錄得每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。上午10時，天文台錄得氣溫攝氏27度，相對濕度90%，過去1小時京士柏錄得的平均紫外線指數是1，強度屬於低。預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港。預測今日(8日)多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，最高氣溫約攝氏29度，吹和緩至清勁偏南風，展望未來兩三日有大驟雨及狂風雷暴。