雷雨帶襲港　本港過去兩日共錄得逾萬次閃電

本港連日大雨，天文台就在剛過去的周二(7日)及周三(8日)，先後發出黃色及紅色最雨警告信號。天文台今日(9日)表示，全港在過去兩日共錄得2,926次雲對地閃電，以及10,885次 雲間閃電，又在Facebook專頁講解閃電由來。其實閃電好多時均與積雨雲有關，閃電會沿住空氣中電阻最少的路線伸展，形狀千變萬化，但往往都不是直線。

天文台指，閃電是將雲內的電荷釋放至空氣、然後再傳到地面的一個過程。空氣原本是電的絕緣體，但由於雲內有大量的電荷引起感應作用，令雲、地之間產生很高的電壓，導致空氣產生電離，然後成為導電體。一條電離空氣的通道會首先在雲層出現，然後一節接一節地衝向地面，每節的長度大約數十米。由於大氣中的雜質和水份會令空氣在不同的方向產生電離，而閃電通道是依電阻最少的路線伸展，所以閃電往往都是彎彎曲曲的。有些時候，閃電通道的前端出現一條以上的導電路徑，令閃電通道依循路徑伸展，於是閃電便呈現分叉的樣子。

在閃電通道的多個分支當中，最先抵達地面的會建立一條從雲層至地面的導電路徑，情況就彷似有一根非常長的金屬線把它們連在一起。這時候，一道巨大的電流會立即在雲和地之間流過，閃電通道的所有分支會亮起來，長空登時被耀目的閃光劃破。