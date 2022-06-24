烈日當空　酷熱警告生效　大美督錄34.7°C熱爆全港

夏季高溫天氣持續，天文台今日(24日)錄得最高氣溫攝氏32.6度。根據最新分區最高氣溫顯示，本港有5區錄得超過攝氏34度的最高氣溫，其中大美督熱爆全港，錄得最高氣溫攝氏34.7度，居次的大隴並錄得攝氏34.5度，而濕地公園、上水及石崗亦錄得達攝氏34.0度高溫。天文台提醒市民，酷熱天氣現正生效，市民應慎防中暑及曬傷，多補充水分及避免長時間暴曬。

高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣，吹輕微至和緩偏南風。天文台預料未來一兩日大致天晴及酷熱。下周初至中期部分時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。天文台於今午1時錄得氣溫攝氏32度，過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是11，代表強度屬於極高。

據天文台天氣預報，本港未來9日期間氣溫介乎攝氏28至33度，其中8日都有驟雨。明日(25日)大致天晴及酷熱，最高氣溫達攝氏33度。本周日至下周日(26日至7月3日)驟雨持續。其中下周一至周二(26至27日)大致天晴，隨後4日部分時間有陽光，最高氣溫維持攝氏32度。下周六至下周日(7月2日至3日)大致多雲，局部地區有雷暴，最高氣溫回落至攝氏31度。