粉嶺公路2車互撼1車陷火海　往九龍方向行車線一度全封

昨晚(26日)11時許，粉嶺公路往大埔方向近牽晴間對開，有2輛私家車相撞後，其中一車繼而失控猛撼路旁水馬始停下，並着火焚燒，由於火勢猛烈，全車瞬間陷入火海，據悉現場一度傳出爆炸聲；而涉及意外的另一車亦車頭嚴重毀爛，安全氣袋彈出且冒出白煙，地上散布雜物。據目擊事發的其他駕駛者拍下的車Cam片顯示，事發前有至少4至5輛私家車在高速開行及追逐，未幾有車相撞並引發火燒車，火警導致路旁多個水馬亦燒焦。意外後涉事2輛私家車的司機、乘客及時逃離車廂，期間亦有人從其中一涉事私家車上搬出一批雜物，並陸續登上同行友人的私家車離去。

消防接報後，派出一隊煙帽隊及開動一條喉將火救熄。警方到場後，將往大埔方向全線封閉，以便救援及調查。警員在其中一輛涉事私家車內檢獲一份新冠疫苗接種紙本紀錄，正設法聯絡2車的車主確認涉事司機身份及助查意外經過。

運輸署於今日(27日)凌晨零時07分宣布，因有車輛着火，粉嶺公路(往九龍方向)近牽晴間的全線現已封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路。其後於今晨零時28分宣布，受事故影響，粉嶺公路(往九龍方向)近牽晴間的部分行車線現正封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車。運輸署及後於今晨1時40分宣布，較早前因車輛着火而封閉的粉嶺公路(往九龍方向)近牽晴間的部分行車線現已解封。