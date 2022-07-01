「暹芭」襲港　 特區成立後首次七一掛8號波　將維持至明早5時

強烈熱帶風暴「暹芭」襲港，天文台今晚(7月1日)7時10分改發8號東南列風或暴風信號，表示本港吹東南風，平均風速每小時63公里或以上，8號風球將維持至明日(2日)清晨5時。天文台又指，強烈熱帶風暴「暹芭」是香港特區政府成立以來，歷來首次在七一掛8號風球。教育局已宣布所有學校今日停課。民政事務總署在各區共開放25個臨時庇護中心，至晚上10時48分共有38人入住；截至晚上10時，全港收到20宗塌樹報告。

在晚上10時，暹芭集結在香港之西南偏南約350公里，預料向西北移動，時速約16公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。按照現時預測路徑，暹芭會在今晚至明早最接近香港，在西南約300公里附近掠過。本港多處地區現正吹烈風，高地間中更達暴風程度，本地會逐漸由東風轉吹東南風，部分地區會變得當風。另外，與暹芭相關的雨帶會間中為本港帶來大驟雨及猛烈陣風，海面有非常大浪及湧浪，天文台提醒市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

天文台署理高級科學主任蔡振榮指，預測今晚及明天會吹偏東的強風，風勢會增強，多雲及雷暴，下周日(3日)仍有狂風驟雨，海面有湧浪，至於會否變紅雨或黑雨則要繼續關注其路徑才可作準。蔡提醒市民做好防風防水浸的措施。而現時本地商舖則指未有市民購買膠紙等防風物品。

此外，天文台今日先後兩度發出黃色暴雨警告信號，首次是在凌晨零時50分發出，至凌晨2時10分取消；其後在下午3時15分第二次發出黃雨警告，並在下午5時15分取消。除教育局宣布全港學校今日停課外，社會福利署亦勸喻市民不要送子女或家人到提供課餘託管服務的中心或長者服務中心，旅發局亦宣布今晚的「維港光影匯演」將暫停。