暹芭增強為颱風　8號風球於下午4時前維持　所有日校停課

8號東南烈風或暴風信號仍然懸掛，天文台今(2日)表示，強烈熱帶風暴「暹芭」已增強為颱風，現正最接近香港，在本港西南300公里左右掠過，按照現時路徑暹芭會在下午至黃昏在湛江附近登陸，本港多處地區仍然吹烈風，離岸及高地間中吹暴風，暹芭的烈風區在下午初時仍會持續影響珠江口一帶，8號風球將於下午4時前維持。

在上午9時，暹芭集結在香港之西南約320公里，預料向西北移動，時速約16公里，大致移向廣東西部沿岸一帶，與暹芭相關的雨帶會為珠江口一帶間中帶來大驟雨及猛烈陣風。在過去1小時，昂坪、長洲及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時98、82及70公里，最高陣風分別為每小時136、98及82公里。教育局宣布，所有日校今日停課。此外，考評局稱，今日上午舉行的GRE iBT考試將會改期。

天文台於今早9時錄得氣溫攝氏27度，相對濕度87%。京士柏於過去1小時錄得的平均紫外線指數是0.7，強度屬於低。預測今日吹強風至烈風程度東至東南風，離岸及高地間中吹暴風，稍後風勢逐漸緩和，多雲及間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有非常大浪及湧浪，最高氣溫約28度。

民政事務總署在各區共開放25個臨時庇護中心，暫時共有81人入住；截至凌晨6時，政府收到21宗塌樹報告。醫院管理局則稱，截至上午4時30分，有1名市民在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。