高溫浪接浪　今日市區最高36°C　或成歷來最熱大暑

廿四節氣中的「大暑」，古書云「大暑，乃炎熱之極也」，代表太陽到達黃經120度，是夏季最後一個節氣，亦為一年中最熱的節氣。今日(23日)是「大暑」之日，天文台預報今日氣溫極高，市區最高氣溫約攝氏36度，新界再高兩三度。翻查歷史上最熱的大暑日是1972年的7月23日，當年最高氣溫達攝氏34.7度，平均氣溫也有攝氏30.9度，若今日最高氣溫超過攝氏35度，有機會打破紀錄，成為歷年最熱的大暑！

一般而言，大暑會於公曆7月22至24日之中。根據天文台的統計資料，除了1972年的7月23日是最熱的大暑之外，近年多個大暑日均十分炎熱，如2017年及2020年的大暑日，當日最高氣溫達攝氏33.1度；2014年及2016年的大暑日，氣溫亦高達攝氏32.9度，印證氣候暖化足迹一步步來襲。至於最清涼的大暑日則是1908年7月23日，該日最高氣溫只有攝氏25.5度，平均氣溫也僅攝氏24.9度。

傳統認為，大暑這一節氣除有高溫酷熱，亦會有雷暴、颱風頻繁的特徵。陽光猛烈、高溫潮濕多雨的天氣於農業社會中，被視為有利於農作物成長，農夫認為農作物此時成長最快。