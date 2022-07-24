天文台下午錄36.1°C　創歷來最高溫7月　上水39°C熱爆全港

本港高溫天氣持續，酷熱天氣警告更自本月15日發出後，至今(24日)已踏入第10天。天文台今日下午錄得攝氏36.1度，為1884年有紀錄以來最高溫，並再破今年最熱紀錄。根據分區天氣，在下午5時20分，有4區錄得攝氏38度或以上高溫，其中，上水更高達攝氏38.9度，繼續成為全港最熱。市民外出記得帶定把遮擋太陽啦！

另外3個攝氏38度或更高溫的地區，包括元朗公園錄得攝氏38.4度，而打鼓嶺及大隴同樣達攝氏38.3度。由於高溫天氣持續，天文台提醒市民補充足夠水分，如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。天文台前台長林超英在社交網站發貼文，指自己在家面對電腦工作，以15cm USB 風扇製造氣流，(房間)相對濕度60%左右，「熱，但不辛苦」。

副熱帶高壓脊會在7月餘下時間為華南帶來持續晴朗及酷熱的天氣。天文台預測，本港未來9天大致天晴及酷熱，氣溫均達攝氏33度或更熱，明日(25日)最高溫料維持攝氏35度，緊接着的本周二至下周日(26至31日)，預測最高溫攝氏34度；而8月首2天料有攝氏33度。不過，本周五(29日)起一連5天將有驟雨，為酷熱天氣稍微降溫。