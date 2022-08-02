車Cam直擊：吐露港公路Tesla失控　撼撞客貨車後凌空翻滾

今晨(2日)10時18分，一輛Tesla電動車，沿吐露港公路往大埔方向駛至科學園對開，懷疑失控自炒撞向石壆，繼而連打白鴿轉，撞及一輛輕型貨車，汽車碎片亦擊中另一輛私家車，造成涉及3車的意外。事後，Tesla逆線停在路中央，車頭及車身嚴重損毀，大量汽車零件及碎片飛散地上。

警方及救援人員接報到場，肇事Tesla姓詹(45歲)男司機，報稱雙手受傷，由救護車送院治療。貨車姓張(48歲)及私家車姓余(36歲)司機則無恙，留在現場協助警方調查意外原因。受事件影響，現場交通一度受阻，並出現車龍。

有「車Cam」拍下意外一刻，影片顯示Tesla沿中線行駛期間，尾隨一輛客貨車切入右邊快線爬頭，惟駛至與Tesla平排時，Tesla突然向右飆與客貨車發生碰撞。2車各自搖擺後，客貨車飆前切入中線，而Tesla在車頭擺兩擺後衝向右邊石壆，右車頭繼而撼及石壆，隨即有大量塵土飛揚。Tesla繼而落回快線，車身打橫及凌空彈起向右翻滾一周，最後車頭掉轉跌落路中央。客貨車迅速駛至路肩停下，其他途經車輛也紛紛閃避，有中型也駛入路肩避開，而拍片的私家車同樣駛入路肩停低。