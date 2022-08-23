受「馬鞍」影響　全港空氣污染指數甚高　部分稍後或爆錶

受熱帶氣旋「馬鞍」的外圍下沉氣流影響，環境保護署今日(23日)上午起錄得持續上升的空氣污染水平，預測今日稍後，部分監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平。不過，根據香港天文台預測，未來兩三日風勢將會增強，有驟雨及雷暴。預料屆時空氣質素會得到改善。截至下午5時，全港空氣質素健康指數介乎8至10，健康風險均屬「甚高」，其中屯門、元朗、深水埗及中西區健康指數均達10最高。

環保署解釋，本港今日天氣酷熱，輕微至和緩偏西風帶來一股較高區域背景臭氧及粒子污染水平的氣流，微弱風勢亦不利於空氣污染物擴散。充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦加速二氧化氮的形成。

當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。由於空氣污染物對健康的影響因人而異，任何人士如有疑問或感到不適，應盡快諮詢醫護人員的意見。