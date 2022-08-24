3號風球期間港鐵服務維持　海上領港及轉運站暫停運作

強烈熱帶風暴「馬鞍」襲港，天文台已於今午(24日)12時40分改發3號強風信號。天文台預計，入夜後本港風勢會迅速增強，並考慮在晚上6時至9時之間改發8號烈風或暴風信號。期間陸港交通安排如下：

港鐵方面，3號「風球」暫時懸掛，期間列車及港鐵巴士服務維持正常。惟考慮到天文台或於晚間改發8號「風球」。港鐵指，即將改發、正懸掛或除下8號「風球」期間，列車服務可能隨著「風球」逐漸逼近而遞減；港鐵巴士亦會在8號「風球」懸掛3小時後停止服務，如天氣惡化，列車、港鐵巴士服務更可能會即時暫停。目前港鐵表示，正加派人手協助乘客，且或於部份車站實施客流管理措施，並按需要盡量加密旗下列車及巴士服務的班次。

海運安排方面，富裕小輪由早上11時開始，屯門、東涌、沙螺灣、大澳線暫停服務，復航時間另行通知；翠華船務來往馬料水至塔門的渡輪服務亦於下午停航，而來往西貢黃石碼頭至塔門的黃石碼頭的服務亦已暫停。另外，柴灣公眾填土躉船轉運站已於上午8時30分停止開放，直至另行通知；而「香港領港會有限公司」旗下領港服務亦於今午12時起暫停運作，船東、船隻代理、船主及其他港口使用人士尤須注意。另外，海事處宣布，位於藍巴勒海峽及屯門的避風塘現已告滿，本地船隻須使用其他避風塘。