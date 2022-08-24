8號風球正懸掛　天文台料將維持至明早6時

強烈熱帶風暴「馬鞍」逐漸靠近廣東沿岸，香港風力有所增強，離岸及高地間中吹烈風。天文台在今晚(24日)7時25分發出8號東北烈風或暴風信號，預料本港平均風速每小時63公里或以上，8號風球至少維持至明早(25日)6時，天文台提醒市民明日早上出門前請留意最新天氣報告。由於海面有非常大浪及湧浪，市民應盡快完成所有防風措施，並遠離岸邊及停止所有水上活動。

截至晚上8時，馬鞍集結在香港之東南約280公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，大致移向廣東西部沿岸。在過去1小時，昂坪、橫瀾島及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時81、78及74公里，最高陣風分別為每小時109、92及94公里。教育局在今午宣布所有學校今日停課。另外，所有社署轄下福利服務單位、所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，亦將停止開放；康樂及文化事務署晚上亦宣布，由於觀塘區的鯉魚門體育館需用作民政事務處臨時庇護中心，已暫停開放，直至另行通知。

天文台昨晚(23日)9時10分發出1號戒備信號，並於今午12時40分改發3號強風信號。按照現時預測路徑，馬鞍會於明早最接近香港，並可能在本港西南偏南約200公里範圍內掠過，對本港構成相當威脅。受風暴潮影響及時值天文漲潮，鰂魚涌的海水高度會在明早5時至9時期間上漲至海圖基準面以上約3米，即比正常升高1米左右，海水上漲可能會引致低窪地區出現水浸。市民請留意天文台的最新天氣消息，並盡早完成防風防水浸的措施。